Rio - O goleiro Vitor Caetano, do Figueirense, de 21 anos, testou positivo para cocaína em exame antidoping realizado na última rodada da Série B de 2020. O atleta foi suspenso pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD).

O Figueirense e o jogador já haviam divulgado a suspensão, mas não detalharam a substância. Porém, atualização da lista de atletas suspensos, publicada no site da ABCD, revelou que as substâncias encontradas no organismo do atleta foram cocaína e a benzoilecgonina.



"Gostaria de, por meio dessa nota, comunicar que desconheço como tal substância proibida ingressou em meu organismo e que eu, meu estafe e minha família, em conjunto com o Departamento Jurídico do Figueirense, já estamos trabalhando para descobrir como isso aconteceu e resolver essa situação da melhor forma e o mais breve possível",afirmou o goleiro, em nota, no último dia 19.

O Figueirense, por sua vez, não quis entrar em detalhes.

"Em observância a presunção de inocência, contraditório e ampla defesa, e em respeito ao atleta, que sempre demonstrou comportamento exemplar, o clube não se manifestará neste momento sobre o assunto, aguardando os desdobramentos do caso", disse o clube.

