Esporte

Alerj recua e pedirá veto de governador ao projeto de mudança de nome do Maracanã

Após aprovar homenagem a Pelé no lugar do nome do jornalista Mário Filho, deputados dão passo atrás e reconheceram que o momento é de "continuar centrando o trabalho no combate à pandemia"

Publicado 06/04/2021 12:51 | Atualizado há 16 minutos