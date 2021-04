Agüero é fã de Romário AFP

Por Lance

Publicado 06/04/2021 19:10

Rio - O atacante Sergio Aguero está tentado a se mudar para o Chelsea na próxima temporada, segundo o "Evening Stadard". O argentino busca ser o maior artilheiro da história da Premier League, embora ocupe a 4ª posição com 181 gols marcados.



Os Blues buscam um centroavante no mercado, pois o clube possui deficiência na hora de concluir as jogadas apesar das recentes contratações de Timo Werner e Kai Havertz. Haaland era a prioridade da equipe de Thomas Tuchel, mas o Dortmund não deve negociar o norueguês nesta janela.

Além do interesse do Chelsea, Aguero também é especulado no Barcelona, onde poderia jogar ao lado de Messi, mas também no Paris Saint-Germain. Aos 32 anos, o argentino quer superar Alan Shearer, autor de 260 gols no Campeonato Inglês.