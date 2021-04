Martín Benítez Divulgação / São Paulo

Publicado 06/04/2021 15:28

Rio - Após semanas treinando com seus companheiros, o meia argentino Martín Benítez, de 26 anos, foi finalmente anunciado como reforço do São Paulo. O ex-jogador do Vasco assinou contrato por empréstimo até 31 de dezembro deste ano, com opção de compra ao término deste período. Ele pertence ao Independiente.

Benítez tinha contrato de empréstimo com o Vasco até o o meio do ano. Para assinar com o São Paulo, o clube paulista teve que entrar em um acordo com o clube carioca. Pelo Cruzmaltino, o meia disputou 33 jogos e marcou três gols na temporada passada.



O Tricolor desembolsou cerca de 300 mil dólares (cerca de R$ 1,6 milhão na cotação atual) pelo jogador, dividido em duas parcelas. Há ainda, um crédito de R$ 300 mil ao Vasco, antigo clube do jogador, que tinha acordo com ele até o meio desta temporada.

Benítez é o sexto reforço do clube do Morumbi para a temporada. O meia vem para fazer a função de armador no Tricolor sob comando de Hernán Crespo. Ele trabalha bem tanto como um articulador das jogadas, mais presente no campo de ataque, como pode funcionar como um jogador para iniciar as jogadas, buscando a bola no campo de defesa para sair ao ataque, em progressão.