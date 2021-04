Luiz Adriano Cesar Greco/ Palmeiras

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 16:04

Rio - Atacante do Palmeiras, Luiz Adriano atropelou um homem na tarde da última segunda-feira, na zona oeste de São Paulo. O acidente aconteceu na saída de um shopping, após o treinamento da equipe na Academia de Futebol.

O jogador estava acompanhando a mãe em ida ao supermercado que fica localizado dentro do shopping. Na saída do estacionamento, o jogador acabou atingindo um pedestre. A vítima teve ferimentos leves no rosto e recebeu atendimento no local.

Publicidade

Segundo a assessoria de imprensa de Luiz Adriano, o atacante "não estava dirigindo de forma imprudente, prestou todo suporte e atenção à vítima, que se encontra em recuperação e bom estado".