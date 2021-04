Referência no UGD Tenerife Aline Reis é a estrangeira com maior número de jogos na Liga Espanhola Sam Robles/CBF

Publicado 06/04/2021 17:32

Granadilla de Abona - Nome recorrente na lista de convocações da Seleção, a goleira Aline Reis renovou o contrato com a UDG Tenerife, da Espanha, até 2023. Em seu site oficial, o clube enalteceu o acerto com a jogadora, de 31 anos, classificada como uma das goleiras mais cobiçadas do mercado da bola.

"Estou muito feliz. Tenho muitos motivos para querer estar no Tenerife. Amo muito meus colegas. Admiro como eles são guerreiros e é um prazer compartilhar o campo com eles. A diretoria sempre me tratou com respeito. Confio em nossa equipe técnica e em sua competência. Como um clube, temos a ambição de continuar a crescer e voar mais alto. Meu objetivo é continuar contribuindo com essa bela história", disse Aline.

Estrangeira com o maior número de jogos na elite feminina da Espanha, somando 72 jogos com a camisa do UDG Tenerife. Referência, Aline Reis sonha alto e colocou uma medalha nos Jogos de Tóquio como próxima grande objetivo.

"É uma honra representar o meu país. Cada chamada é especial e enquanto estou competindo em alto nível, gostaria de continuar vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Meu próximo grande objetivo com a seleção é ganhar uma medalha nas Olimpíadas de Tóquio", disse.

