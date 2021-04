Destaque na vitória sobre o Liverpool, Vinícius Junior comemora um de seus gols com o técnico Zidane AFP

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 19:49 | Atualizado 06/04/2021 19:51

Madri - A atuação de gala de Vinícius Junior na vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool, nesta terça-feira, no Estádio Alfredo Di Stéfano, ainda repercute na Europa. O show do brasileiro foi decisivo no resultado no primeiro embate válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões deixou. Com o Real Madrid mais perto da classificação, Vini conversou com a imprensa sobre a arrebatadora atuação.

"Trabalho muito, sonhava em jogar pelo Madrid, e penso que, pelo desejo que tenho toda a temporada no clube e com a minha família, quero sempre o melhor para os nossos torcedores", disse Vini Jr.



Com dois marcados na vitória sobre o Liverpool, Vini Jr recebeu muitos elogios da imprensa esportiva espanhola pela exibição que fez desmoronar a sólida defesa do clube inglês.



"É muito bom vencer no melhor momento da temporada. As pessoas de fora falam, mas continuo a trabalhar. Isso me dá a força que preciso para chegar ao momento importante e marcar os gols que precisamos", destacou.

Publicidade

O próximo desafio não será menos importante. Pelo Campeonato Espanhol, o Real terá o Barcelona como adversário do Superclássico de sábado, às 16h, em Madri. Com 63 pontos, o clube merengue pode colar no líder Atlético, com 66, caso vença o arquirrival Barça, segundo colocado, com 65. O jogo de volta contra o Liverpool, será no dia 14, em Anfield. Até lá, Vini adota a política dos 'pés no chão'.

"O jogo continua igual, o Liverpool tem uma boa equipe e aí vai sair com tudo para ganhar. Temos que entrar em campo como hoje", disse o camisa 20.