Libertadores de 2021 Conmebol/Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 10:37

Rio - Com o Brasil vivendo o seu auge na pandemia da Covid-19, a Conmebol está preocupada que a crise sanitária no país possa afetar as disputas da Libertadores e da Sul-Americana. De acordo com o portal "UOL", a entidade acredita que adiamento de jogos envolvendo clubes brasileiros possam ocorrer com frequência em 2021.

A partida entre Independiente Del Valle e Grêmio, que deveria ser disputado nesta quarta-feira, em Quito, acabou sendo adiada e transferida para o Paraguai. Isso aconteceu porque o governo equatoriano vetou a partida por causa de dois jogadores gremistas, Paulo Victor e Vanderson, que testaram positivo para a doença já no Equador. O técnico Renato Gaúcho não viajou por ter positivado ainda no Brasil.





A preocupação dentro da confederação sul-americana é de que a atitude equatoriana se torne regra. As fases de grupo das duas competições começam em 21 de abril, com 32 jogos semanais espalhados pelos dez países por seis semanas seguidas. Palmeiras, Flamengo, Internacional, Atlético-MG, São Paulo e Fluminense são os brasileiros confirmados. Grêmio e Santos podem se juntar a eles, caso avancem na fase preliminar.