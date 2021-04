SporTV2 exibe com exclusividade as semifinais da Superliga Masculina de Vôlei a partir desta quarta-feira Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 12:52 | Atualizado 07/04/2021 12:53

Rio - Com o fim da competição feminina, é chegada a hora de saber quem será o campeão da Superliga Masculina de Vôlei, principal competição nacional da modalidade. As equipes de Taubaté, Minas, Campinas e o Itapetininga, que eliminou o hexacampeão Cruzeiro nas quartas de final, começam a definir os finalistas da edição 2020/2021, na bolha de segurança, montada no Centro de Desenvolvimento do Voleibol (CDV), em Saquarema, no Rio de Janeiro. As séries semifinais, disputadas em uma melhor de três partidas e sem a presença de público, começam nesta quarta-feira, dia 7, com transmissão ao vivo e exclusiva do SporTV2.

A primeira rodada dupla, tem início às 16h30, com o duelo entre o novato Itapetininga, que chega pela primeira vez entre os quatro melhores times da competição e o tradicional Minas, maior campeão nacional, com nove títulos. “São dois confrontos que podemos esperar de tudo. Entre Minas e Itapetininga eu não aponto favorito. Está 50% para cada lado. Será uma disputa muito acirrada, até em função do que Itapetininga fez na edição deste ano, eliminando um dos favoritos. Já o Minas atingiu o seu maior objetivo, que era chegar à semifinal e agora pode dar um passo mais longo”, diz o comentarista Carlão, que estará na transmissão ao lado do narrador Bruno Souza e do comentarista Marco Freitas.

Na sequência, a partir das 19h, começa o tira-teima entre Taubaté e Campinas, equipes que já se enfrentaram em duas decisões na temporada, pelo Campeonato Paulista e pela Copa do Brasil, com uma vitória para cada lado. Jader Rocha narra a partida, com os comentários de Fabi e Nalbert. “Neste duelo, vejo um certo favoritismo para o Taubaté, e não poderia ser diferente. Uma equipe que possui cinco campeões olímpicos, fez uma fase de classificação muito consistente, mas que agora tem no Campinas um adversário à altura. Será um confronto muito interessante entre dois técnicos argentinos, que estão fazendo um grande trabalho no vôlei brasileiro. O que pode definir esta semifinal é o saque, principalmente no lado de Taubaté. O fato de ser um clássico regional pode impactar bastante”, analisa Carlão.

A cobertura multiplataforma do Esporte da Globo para o início da fase decisiva da Superliga Masculina segue no digital, com conteúdos especiais no ge.globo, a partir desta terça-feira, dia 6. No ‘Palpite GE’, os nossos especialistas apontam quais são os favoritos; e no dia seguinte, o site publica um guia, com tudo o que o fã de vôlei precisa saber sobre as semifinais, além de uma matéria com o ponteiro Adriano, revelação da equipe de Itapetininga. Na quinta-feira, dia 8, o episódio #17 do podcast ‘Na Rede com Nalbert’, recebe o narrador Luiz Carlos Jr. e projeta os confrontos semifinais da competição masculina.

SEMIFINAIS DA SUPERLIGA MASCULINA – AO VIVO NO SPORTV2

Quarta-feira, dia 7 – Jogo 1

16h30 – Itapetininga x Minas

19h – Taubaté x Campinas



Sábado, dia 10 – Jogo 2

19h – Minas x Itapetininga

21h30 – Campinas x Taubaté



Segunda-feira, dia 12 – Jogo 3 (se necessário)

19h – Itapetininga x Minas

21h30 – Taubaté x Campinas