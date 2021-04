Diakhaby acusa jogador rival de racismo Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 14:43

A Federação Espanhola de Futebol anunciou que abriu processo disciplinar para apurar se houve insultos racistas proferidos pelo espanhol Juan Cala ao francês Mouctar Diakhaby, em partida entre Cádiz e Valencia, pelo Campeonato Espanhol. A medida foi tomada após relatório do diretor de Integridade e Segurança da entidade e de um pedido do Valencia.



"É imprescindível atuar com firmeza em relação a qualquer ação, manifestação ou declaração suscetível de violência, racismo, xenofobia ou intolerância no futebol. Por essa razão, foi aberto um processo disciplinar extraordinário para esclarecer os fatos e, depois, analisar se será aplicada alguma sanção (a Cala) ou não", diz o comunicado divulgado nesta quarta-feira pela federação espanhola.



Publicidade

No último domingo, Diakhaby ficou indignado após discutir com Cala e alega que ouviu insultos como "negro de m...". Ele abandonou o campo aos 29 minutos do primeiro tempo e foi seguido por seus companheiros de Valencia, que após 20 minutos de paralisação retornaram para evitar punições ao clube. O francês ficou no vestiário.



No dia seguinte, os jogadores do Valencia fizeram um ato de apoio a Diakhaby. Do outro lado, Cala negou ter proferido insultos racistas e recebeu a ajuda do Cádiz, que pediu a apuração do caso.



Publicidade

O árbitro da partida relatou na súmula que Diakhaby alegou ter sofrido racismo. Entretanto, nenhum membro da arbitragem confirmou ter ouvido.