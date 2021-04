Na disputa de quatro títulos na temporada, o City pode distribuir cerca de R$ 1,2 bilhão em prêmios e bônus ao elenco em 2021 AFP

Manchester - Não se assuste com o valor prometido pela direção do Manchester City, da Inglaterra, caso Pep Guardiola e companhia confirme a ousada meta de quatro títulos na temporada: R$ 1,2 bilhão, segundo a imprensa inglesa. Para efeito de comparação, o maior prêmio da loteria no Brasil pagou mais de R$ 304 milhões, divididos entre quatro vencedores.

Na liderança da Premier League, na decisão da Copa da Liga Inglesa, na semifinal da Copa da Inglaterra e com uma boa vantagem na disputa de uma vaga na semifinal da Liga dos Campeões, após a vitória por 2 a 1 sobre o Borussia Dortmund, da Alemanha, na terça-feira.

Entre prêmios e bônus para o elenco, City pode pagar cerca de 158 milhões de libras (R$ 1,2 bilhão, aproximadamente) e pode se tornar o primeiro clube inglês a levantar todos os troféus disputados em um único ano.

Sob o comando de Kevin de Bruyne, que teve o contrato renovado até 2025 nesta quarta, o City lidera a Premier League, com 74 pontos, 14 a mais do que o arquirrival United, com 60, faltando apenas sete rodadas para o fim da competição. O Tottenham é o adversário na final da Copa da Liga Inglesa, dia 25, em Wembley, enquanto o Chelsea, na semifinal da Copa da Inglaterra, dia 17, no mesmo estádio.



O jogo de volta contra o Dortmund, valendo vaga na semi das Liga dos Campeões, será disputado no próximo dia 14, na Alemanha.