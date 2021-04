Sexto reforço do São Paulo, Benítez é uma das apostas de Hernán Crespo para a temporada 2021 Rubens Chiri/São Paulo

São Paulo - Sexto reforço do São Paulo para 2021, Martín Benítez foi oficialmente apresentado na tarde desta quarta-feira, no Morumbi, ciente da responsabilidade depositada em sua contratação. Com o aval de Hernán Crespo, o apoiador destacou a visibilidade do novo clube no noticiário argentino, em especial a Rogério Ceni, ex-goleiro e um dos maiores ídolos da história do clube e, hoje, no comando do Flamengo.

"Vou usar uma camisa muito pesada. Silas usou, Kaká usou, muitos ídolos. Na Argentina, o que mais se olhava era o Rogério Ceni, como batia falta, é muito conhecido na Argentina. A coragem que ele tinha de sair do gol para bater faltas... A história do São Paulo é muito linda, é muito bom vir ao Morumbi e ver tudo que já ganharam", disse Benítez.

Destaque do Vasco em 2020, o apoiador assinou contrato até dezembro, por empréstimo, com opção de compra ao fim do acordo. O São Paulo pagou US$ 300 mil (cerca de R$ 1,6 milhão) ao Independiente, da Argentina, pelo negócio.



"Se tivessem me falado que hoje estaria no São Paulo, não acreditaria. É um clube muito grande, ganhou muitos títulos, é a oportunidade para mim. Espero poder aproveitá-la", avaliou.



Benítez é o sexto reforço do São Paulo para a temporada, o último a ser apresentado. Há cerca de um mês, ele já treina no novo clube. A demora da regularização da documentação atrasou o anúncio. O apoiador se junta a ao zagueiro Miranda, o lateral-direito Orejuela, ao volante William, além dos atacantes Bruno Rodrigues e Eder. Agora, vive a expectativa de trabalhar com Crespo.

"Já havia falado muito com Crespo, nós temos uma ideia de jogo de ficar com a bola e, na hora de perder (a bola), ser intenso para recuperar. Queremos ser protagonistas nos 90 minutos. Cada vez que vão passando os treinamentos, que vamos tendo mais tempo, acho que o time vai pegar mais rápido a ideia de jogo do Crespo. No Paulista, nos jogos que o São Paulo teve, foi demonstrado que vamos ser uma partida muito intensa e protagonista", disse Benítez.