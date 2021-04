Vargas é cercado pelos companheiros na comemoração do gol que garantiu a vitória do Galo Pedro Souza/Atlético

Por Lance

Publicado 07/04/2021 18:37 | Atualizado 07/04/2021 18:56

Belo Horizonte -O Atlético-MG venceu mais uma no Campeonato Mineiro e deu um largo passo rumo às semifinais da competição. O Galo derrotou o Pouso Alegre por 1 a 0, gol de Vargas, nesta quarta-feira, 7 de abril, no Mineirão, pela 8ª rodada do Estadual.

A equipe de Cuca fez um jogo sem sustos, mesmo com o time do Sul de Minas dando alguma "pressão" no primeiro tempo. Mas, a qualidade individual alvinegra prevaleceu mais uma vez, garantindo os três pontos para o Atlético.

O jogo serviu para Cuca testar algumas mudanças durante o jogo e os jogadores se pouparam em vários momentos, pois estão de olho no clássico contra o Cruzeiro, no próximo domingo.

Com o resultado, o Atlético-MG chegou aos 21 pontos, seguindo na liderança do campeonato. O Pouso Alegre parou nos 11 pontos e caiu para a quinta colocação.

O Pouso Alegre não se "escondeu" do jogo e ofereceu perigo e resistência ao Atlético-MG na etapa inicial, até com bola na trave. Mas, o time atleticano possui jogadores mais decisivos e Vargas abriu o placar no Mineirão, superando a defesa da equipe do Sul de Minas.

Assim como no clássico contra o América-MG, o atacante Hulk não ficou os 90 minutos em campo diante do Pouso Alegre. Savarino entrou em seu lugar. Cuca busca testes com um atletas mais velozes durante o perído de readaptação de Hulk no esquema que o treinador pretende implantar.

Cuca trocou praticamente todo o setor ofensivo durante a partida em busca de alternativas para o time. Marrony entrou na vaga de Keno, mudando a característica do lado esquerdo da equipe. Outras mudanças foram as saídas de Sasha, que estava atuando no meio de campo, para a entrada de Hyoran, além de Alan Franco no lugar de Zaracho.

O Atlético-MG não está oficialmente nas semifinais, mas o triunfo sobre o Pouso Alegre deixou o alvinegro a um passo dos matas-matas. O foco agora será confirmar que é uma equipe superior no Estadual e vencer o segundo clássico do ano, desta vez contra o maior rival, Cruzeiro, no próximo domingo.

O Galo terá o clássico contra o Cruzeiro no domingo, 11 de abril, às 16h, no Mineirão. Já o Pouso Alegre encara o Patrocinense, fora de casa, no mesmo dia e horário: domingo, às 16h.