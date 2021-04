Devido as restrições impostas pelo agravamento da pandemia do novo coronavírus na França, o tradicional torneio de tênis é adiado AFP

Por AFP

Publicado 07/04/2021 19:57

Paris - O torneio de Roland Garros, o grande evento da temporada de saibro e que estava programado para acontecer de 23 de maio a 6 de junho, foi adiado em uma semana, informou uma fonte próxima à organização, confirmando uma notícia do 'L'Equipe'.

Assim, o torneio será disputado de 30 de maio a 13 de junho, o que poderá permitir aos organizadores receber mais público se o governo francês flexibilizar as restrições sanitárias ligadas à pandemia até então.

A última edição do torneio, que costuma ser realizado na primavera parisiense, já teve que ser adiada para setembro devido à pandemia, em uma decisão tomada unilateralmente pela Federação Francesa de Tênis (FFT) e que surpreendeu as demais instâncias do mundo do tênis.

Nesta ocasião, o impacto no resto do calendário será menor, embora faltem apenas duas semanas entre a final de Roland Garros e o início de Wimbledon, entre 20 de junho a 11 de julho.

A edição de 2020 de Roland Garros já foi disputada sem espectadores e o espanhol Rafael Nadal conquistou seu 13º título no saibro parisiense.

Em 2021 Roger Federer poderá retornar a Paris. O suíço só pisou no saibro em Roland Garros uma vez desde 2015. Foi em 2019, quando foi eliminado nas semifinais por Nadal.

Federer, de 39 anos, que não joga no saibro há quase dois anos e se recupera de duas cirurgias no joelho, deverá retornar às quadras no Aberto de Madri, de 27 a 9 de abril, anunciou na terça-feira a organização do torneio.