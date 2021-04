Casemiro rasgou elogios a Vinicius Junior e chegou a comparar o ex-atacante do Flamengo com Neymar Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 16:15

Rio - Um dos líderes do Real Madrid, Casemiro rasgou elogios a Vinicius Junior após grande atuação na vitória por 3 a 1 no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O volante chegou a comparar o camisa 20 do clube merengue com Neymar.

"Ele, com 20 anos, com a explosão que tem, a alegria que ele tem no jogo dele, a alegria que ele tem na vida dele, é excepcional. Eu diria que o um-pra-um do Vinicius é um dos casos que se compara com Neymar, com os jogadores que tem alegria na perna, alegria no que faz", comentou Casemiro em entrevista para o programa "Bola da Vez", da ESPN Brasil.

"O Vini é um jogador que tem um potencial imenso. Precisa melhorar, principalmente na parte de definir a jogada, mas eu diria que o um-pra-um do Vinícius poucos jogadores do mundo têm", continuou.

Ídolo do Real Madrid, Casemiro é considerado um dos melhores volantes do mundo e foi peça chave na conquista de títulos da Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Campeonato Espanhol e Copa do Rei.

O próximo jogo do Real Madrid será contra o rival Barcelona pelo Campeonato Espanhol. O Bola da vez com Casemiro vai ao ar neste sábado, às 19h30, na ESPN Brasil.