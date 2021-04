Em setembro de 2020, uma polêmica envolveu a partida entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Brasileirão. Por conta de 16 desfalques contaminados com coronavírus do lado flamenguista, a partida tinha sido suspensa. Porém, faltando dez minutos para o duelo, uma decisão tomada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), a última instância acionada pela CBF, decretou que o jogo seria realizado. Mesmo com o Rubro-negro escalando muitos garotos da base, a partida terminou em 1 a 1