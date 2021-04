Paris Saint-Germain's French forward Kylian Mbappe (L) and Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar, wearing tshirt reading "No to racism" warm up before the UEFA Champions League group H football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Istanbul Basaksehir FK at the Parc des Princes stadium in Paris, on December 9, 2020. - The group game in Paris, which was goalless at the time, was suspended when both teams left the pitch on December 8, 2020 after a touchline argument erupted when the Romanian fourth official, Sebastian Coltescu, appeared to describe Basaksehir assistant coach Pierre Webo, a former Cameroon international player, as "black", or "negru" in Romanian and will resume on December 9 where it left off, in the 14th minute, with a different set of officials. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) AFP

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 14:34 | Atualizado 08/04/2021 14:36

Rio - Diretor esportivo do PSG, Leonardo está otimista com a renovação de Neymar e Mbappé, principais jogadores do clube francês. Após a vitória sobre o Bayern de Munique pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, o dirigente deu a entender que os dos jogadores renovarão seus respectivos contratos.

"Teremos o maior prazer em conversar sobre contratos. Temos que ver as coisas e em breve chegaremos a uma situação mais concreta com eles, mas agora temos que nos concentrar na competição", disse em entrevista para o Sky Sport Itália.

Tanto Neymar quanto Mbappé tem contrato até junho de 2022 e a ideia do PSG é renovar seus contratos o mais rápido possível para evitar ter que vendê-los nesta janela de verão europeu por um valor abaixo do desejado.