Phillip Adams foi identificado com o autor dos disparam que mataram cinco pessoas: pai do atirador reza pelas vítimas Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 15:39

Rock Hill, EUA - Mais um crime bárbaro com uso de arma de fogo chocou os Estados Unidos nesta quinta-feira. Antes de cometer suicídio, o atirador matou cinco pessoas na pequena Rock Hill, na Carolina do Sul. Após o tiroteio, o assassino foi identificado como Phillip Adams, de 32 anos, ex-jogador NFL, a Liga Nacional de Futebol Americano. A informação foi inicialmente revelada pela 'Associated Press'.

Phillip Adams, que foi defensor em seis temporadas na NFL e defendeu times como San Francisco 49ers, Oakland Raiders e New England Patriots, onde jogou ao lado de Tom Brady, marido da brasileira Gisele Bündchen.

Segundo a imprensa americana, as vítimas são o médico Robert Lesslie, de 70 anos, sua esposa, Barbara Lesslie, de 69, e seus dois netos, Adah, de 9, e Noah, de 5. Um homem que trabalhava do lado de fora da casa do médico James Lewis, de 38, também foi assassinado. Uma sexta vítima foi hospitalizada em estado grave.



A investigação revelou que Adams foi tratado por Lesslie no passado. A polícia foi chamada à propriedade do médico por volta das 16h45. Durante a operação, os vizinhos foram orientados a permanecer dentro de suas casas enquanto os policiais tentavam localizar Adams, que foi encontrado horas depois em uma casa próxima.



Em entrevista à 'WCNC', o pai de Phillip, Alonzo Adams, disse que o filho era "um garoto bom" até que "o futebol americano o desordenou". Chocado com o crime, Alonzo disse que está rezando pelas vítimas do filho.

