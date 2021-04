Embalado pela atuação de gala contra o Liverpool, Vini Júnior foi o brasileiro mais bem avaliado na primeira parte das quartas de final da Liga dos Campeões Divulgação/Uefa

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 16:30

Nyon - Na emocionante abertura das quartas de final da Liga dos Campões, três brasileiros emplacaram o nome na seleção da semana. Destaque do Real Madrid, da Espanha, com dois gols marcados na vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool, da Inglaterra, Vinícius Junior, ex-Flamengo, foi eleito o segundo jogador, atrás de Ben Chilwell, do Chelsea, da Inglaterra. Marquinhos e Neymar, ambos do Paris Saint-Germain, da França, completam a lista.

Camisa 10 do PSG e da seleção brasileira, Neymar não balançou as redes, mas deu duas assistências na vitória por 3 a 2 sobre o Bayern de Munique, da Alemanha. Uma delas foi para o zagueiro Marquinhos. O trio de brasileiros voltará em ação no segundo e decisivo jogo valendo vaga na semifinal na próxima semana.



No 3-5-2, a seleção da semana da Liga dos Campeões foi escalada com: Mendy (Chelsea), Chilwell (Chelsea), Marquinhos (PSG) e Azpilicueta (Chelsea); Vinícius Junior (Real Madrid), De Bruyne (Manchester City), Foden (Manchester City), Mount (Chelsea) e Asensio (Real Madrid); Mbappé (PSG) e Neymar (PSG).