Jogo Granada x Manchester United teve invasão de homem nu AFP

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 17:58

Nem mesmo o jogo com portões fechados foi capaz de impedir um torcedor de invadir pelado o campo no início do duelo entre Granada e Manchester United, na Espanha, pelas quartas de final da Liga Europa. O invasor conseguiu passar pela segurança do estádio Nuevo Los Cármenes e surpreendeu a todos.



Antes de ser detido pelos policiais, o invasor nu aproveitou atravessar o campo de uma extremidade à outra, e ainda teve tempo de rolar na grama. Somente depois foi retirado e a partida recomeçou, aos seis minutos do primeiro tempo.



Esse não foi o único problema do confronto. Do lado de fora do estádio, torcedores do Granada ignoraram as medidas de isolamento social por causa da covid-19 e se aglomeraram - a maioria sem máscaras - para recepcionar o ônibus da equipe.



Em campo, o Manchester United conseguiu ótimo resultado fora de casa e venceu por 2 a 0. Os gols foram de Rashford, aos 31 do primeiro tempo, e de Bruno Fernandes nos acréscimos. A partida de volta será na próxima semana, na Inglaterra.