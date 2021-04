Conhecido pela característica ofensiva no Fluminense, Ibañez mostrou qualidade no gol de voleio que garantiu a vitória da Roma sobre o Ajax AFP

Publicado 08/04/2021 19:15

Amsterdam - Nesta quinta-feira, o Ajax recebeu a Roma no Johan Cruyff Arena, em Amsterdam, pela partida de ida das quartas de final da Liga Europa. O confronto terminou com vitória dos italianos por 2 a 1, de virada, com gols de Pellegrini e do brasileiro Ibañez, revelado pelo Fluminense. Klaassen abriu o placar para os donos da casa.



O Ajax estava bem na partida, mas ainda não havia sido eficiente o suficiente para marcar o seu primeiro gol. Foi apenas aos 39 minutos da primeira etapa do confronto que após boa jogada, Dusan Tadic achou a assistência para Davy Klaassen abrir o placar para os holandeses.



A primeira etapa da equipe da Roma não foi das melhores, e o time visitante falhou ao criar as suas chances de ataque nos 45 minutos iniciais. Nenhuma grande chance foi feita, e as finalizações efetuadas pela equipe italiana geraram pouco perigo.



Logo no início da segunda etapa da partida, o Ajax teve uma chance de ouro para ampliar o placar. Aos oito minutos, o árbitro marcou um pênalti para a equipe holandesa, e Dusan Tadic foi para a cobrança, mas o atacante perdeu a chance.



Após a defesa de Pau López no pênalti de Tadic, a Roma foi ao ataque, e as esperanças do Ajax de marcar mais uma vez foram para o fundo do poço. Aos doze minutos do segundo tempo, a equipe italiana empatou a partida com gol de Lorenzo Pellegrini.



Perto do final da partida, uma cobrança de escanteio decretou a virada no confronto das quartas de final. A bola foi rebatida na área, e sobrou para o zagueiro brasileiro Roger Ibañez, que acertou um belo voleio para virar a partida para a Roma.

Em janeiro de 2019, o zagueiro deixou o Fluminense rumo ao Atalanta, da Itália, numa negociação na casa dos 4 milhões de euros (cerca de R$ 17,2 milhões, na época).

O Ajax volta campo às 11h45h deste domingo, contra o RKC Waalwijk, pelo Campeonato Holandês. A Roma, por sua vez, enfrenta o Bologna, às 13h, domingo, pelo Italiano.