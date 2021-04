Bruno Paulo Divulgação

Nos últimos anos, muitos jogadores brasileiros têm se arriscado na Tailândia, mercado que aumentou investimentos nas últimas temporadas. É o caso do atacante Bruno Paulo, que chegou em fevereiro ao Rayong FC. Com 31 anos, ele fez sete partidas em dois meses de clubes. Embora não tenha conseguido fazer gol, o jogador gostou da experiência vivida no país.

"Foi bastante válida minha experiência na Tailândia, conheci uma nova cultura, idioma, culinária, pessoas muito profissionais e gostei da forma que eles lidam com tudo aqui. É um povo acima de tudo muito educado e são exemplos para todos nós."

Voltar ao futebol brasileiro não está descartado por Bruno Paulo, mas o jogador, em contato com o Jornal O Dia, disse que depende do clube e entende que o retorno ao Brasil tem que ser para um clube que ofereça estrutura e organização.

"Pretendo voltar ao Brasil, mas aí teria que ver tudo certinho, um clube organizado, enfim. Tenho pretensões, mas não posso errar no meu próximo destino. Quero chegar para somar e ser campeão. Sei da minha capacidade e me sinto útil para os clubes brasileiros. Caso não haja uma negociação boa para as duas partes, não vejo problema de permanecer no exterior, tenho experiência, não seria algo inédito."

Ao ser questionado sobre objetivos na carreira para a temporada 2021, Bruno Paulo deixou claro que quer fazer história independentemente do clube que esteja defendendo, e a ideia é deixar o seu legado para os filhos.

"Minha meta pessoal na carreira é de sempre ser campeão pelo clube que estou defendendo, marcar gols e poder ajudar. Não importa a competição, adversário ou algo do tipo. Eu busco o aperfeiçoamento para ter menos erros possíveis e chegar mais perto do sucesso. Eu quero sempre vencer, sou obcecado por isso. Quero ter história para contar para meus filhos e muitos anos de carreira."