Reinaldo no treino do São Paulo Divulgação/São Paulo

Por Lance

Publicado 09/04/2021 10:23

O lateral-esquerdo Reinaldo, do São Paulo, envolveu-se em um acidente na manhã desta sexta-feira (9). Ao chegar no CT da Barra Funda para mais um dia de treinamento, o jogador acabou atropelando um ciclista que estava na ciclofaixa.

De acordo com a assessoria de imprensa do São Paulo, o jogador prestou todo o atendimento necessário e chamou o Samu. O médico do clube, Jose Sanchez, também prestou atendimento à vítima, que foi levada para o hospital com ferimentos leves.



Vale ressaltar que, nesta semana, o atacante Luiz Adriano, do Palmeiras, se envolveu em um acidente parecido, ao atropelar um ciclista em um supermercado na capital paulista.



O São Paulo treina no período da manhã no CT, assim como vem fazendo nos últimos dias. O clube aguarda um parecer do Governo de São Paulo para a retomada do Campeonato Paulista.