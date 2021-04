Taça da Supercopa do Brasil já está em Brasília Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 10:01 | Atualizado 09/04/2021 10:04

O desembargador federal Ítalo Fioravante Sabo Mendes, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), rejeitou na noite de quinta-feira (8)o recurso do Governo do Distrito Federal e manteve a suspensão de atividades não essenciais em Brasília. Com a decisão, seguem proibidas as realizações de partidas de futebol como a decisão da Supercopa do Brasil, neste domingo (11) entre Flamengo e Palmeiras, no Mané Garrincha.

O Governo do Distrito Federal ainda não desistiu e pode apresentar mais um recurso, desta vez no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Enquanto isso, a CBF e os clubes seguem em compasso de espera por uma definição. Pela programação inicial, as delegações de Flamengo e Palmeiras viajam nesta sexta-feira (9) a Brasília.



Em sua decisão, o magistrado lembrou o momento delicado pelo qual o país passa em função da pandemia de covid-19 e reforçou a importância de medidas mais duras para tentar conter o avanço da doença. "(As medidas) visam a evitar o colapso do sistema de saúde nacional e assegurar a preservação de vidas", escreveu o desembargador.



Além da partida de domingo, a decisão da Justiça também afeta o jogo de volta entre Santos e San Lorenzo, pela pré-Libertadores, dia 13, e a final da Recopa Sul-Americana, entre Palmeiras e Defensa Y Justicia, dia 14. Todos no Mané Garrincha. A reta final da fase classificatória do Novo Basquete Brasil (NBB) também está marcada para Brasília.



As medidas de restrição no Distrito Federal, definidas pela 3ª Vara Federal Cível, entraram em vigor no dia 1 de abril, mas o governo conseguiu derrubar inicialmente. No entanto, a decisão voltou a valer desde quinta-feira.