Vinícius Jr marcou dois gols na vitória do Real Madrid por 3 a 1 sobre o Liverpool AFP

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 11:28

Destaque do Real Madrid, com dois gols marcados na vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool, pela partida de ida das quartas de final da Champions League, Vinícius Jr. foi eleito o craque da rodada. A votação aconteceu pelo site da Uefa e o brasileiro ex-Flamengo desbancou Mbappé, do PSG, e De Bruyne, do Manchester City.



Além de craque da semana, Vinícius Jr. também viu os torcedores elegerem o seu primeiro gol como o mais bonito desta primeira partida da ida das quartas de final. Após lindo lançamento de Kroos, o atacante matou a bola no peito com perfeição e chutou no canto para abrir o placar.



Um dia antes, o jogador do Real Madrid já havia entrado na seleção da rodada da Champions, assim como Neymar e Marquinhos. Vinícius Junior, inclusive, foi o segundo maior pontuador do Fantasy Game da competição, atrás do lateral-esquerdo inglês Ben Chilwell, do Chelsea.