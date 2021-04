De Rossi AFP

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 13:33

Rio - O ex-volante Daniele De Rossi, de 37 anos, ex-Roma e seleção italiana, foi internado na última quinta-feira na Itália. Ele teve complicações respiratórias causadas pela Covid-19.

Segundo o portal "Corrierre dello Sport", De Rossi testou positivo para a doença na última semana. Desde então, ele ficou isolado em sua casa durante um período de sete dias, mas, após se sentir mal, precisou ser levado ao hospital para tratar da situação com mais atenção.

Publicidade

Atualmente, De Rossi integra a comissão técnica da seleção italiana. Ele é uma das vítimas do surto de Covid que atingiu a delegação durante os últimos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Além de De Rossi, oito jogadores da Itália contraíram a doença: Bonucci (Juventus), Cragno (Cagliari), Florenzi (PSG), Verratti (PSG), Grifo (Freiburg), Bernardeschi (Juventus), Sirigu (Torino) e Pessina (Atalanta).