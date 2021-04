Léo Moura defendeu o Flamengo por dez anos, de 2005 a 2015 Divulgação

Rio - O lateral Léo Moura pode abandonar sua aposentadoria. Segundo o site "Globo Esporte", o São Caetano tenta convencer o ídolo do Flamengo a voltar aos gramados para disputar a sequência do Campeonato Paulista deste ano. A informação é do site "Globo Esporte".

Na negociação, o São Caetano conta com o empresário Márcio Granada, gestor do time paulista e amigo pessoal de Léo Moura. A ideia é que o lateral dispute pelo menos oito jogos, que são os jogos garantidos do Azulão na primeira fase.

Atualmente, Léo Moura vem trabalhando como empresário de futebol. A tendência é que ele não aceite a proposta do São Caetano.