São Paulo - Após o governador João Doria revelar, nesta sexta-feira, o retorno à fase vermelha da quarentena na cidade de São Paulo na segunda-feira e a liberação imediata dos jogos de futebol no Estado, a Federação Paulista de Futebol (FPF) informou que o Campeonato Paulista será retomado neste sábado. A entidade divulgará a tabela até o fim deste sexta-feira.

A retomada do Estadual vai se dar após várias reuniões entre a FPF, sua comissão médica e o Ministério Público, que definiram vários ajustes no protocolo de saúde, permitindo com que a competição retorno mesmo em um período tão grave da pandemia.

Uma das alterações com relação ao início do campeonato, quando quatro rodadas foram disputadas de forma completa e um jogo da quinta rodada, Mirassol 0 x 1 Corinthians, disputado em Volta Redonda, no Rio. É que todos os jogos sejam disputados às 20 horas.

O futebol ficou proibido no Estado de São Paulo a partir de 15 de março, quando entrou em vigor o plano emergencial de combate à propagação da covid-19. Inicialmente, o prazo ia até 30 de março, mas acabou estendido até 11 de abril.