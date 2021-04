Galvão Bueno Tv Globo/Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 18:35

Rio - A Olimpíada de Tóquio será a última da carreira de Galvão Bueno. O narrador revelou que irá se despedir dos jogos nesta sexta-feira, durante uma participação no podcast "Hoje sim", do site "globoesporte.com".

Mesmo já tendo tomado as duas doses da vacina contra a Covid-19, Galvão não poderá se despedir fazendo transmissões no local dos jogos. Por conta do aumento no número de mortes e das restrições de voos internacionais, a TV Globo não pretende enviar profissionais para o Japão.



"Minha última Olimpíada, vou ter que fazer sem ir lá. Veja se eu estou feliz", lamentou.

"A última de Tóquio. Você fez a primeira e está fazendo a última", brincou Luís Roberto.

As Olimpíadas de Tóquio, que deveriam ter acontecido em 2020 e foram adiadas por conta da pandemia, acontecerão entre 23 de julho e 8 de agosto.