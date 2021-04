Sampaoli trocou o Atlético-MG pelo Olympique de Marselha Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 13:20

Mal chegou ao Olympique de Marselha, da França, e Jorge Sampaoli já estaria sem clima com parte do elenco. Segundo o jornal francês 'L'Equipe', o treinador teria problemas de relacionamento com alguns jogadores, insatisfeitos com os gritos e os treinos, após um mês de trabalho.

O que mais estaria incomodando os jogadores, segundo a reportagem, é a forma como Sampaoli faz as cobranças durante as atividades, com muitos gritos e reprovações públicas. Os exercícios nos treinos também são considerados "repetitivos" e "desgastantes".



Outro problema é a abordagem de uma única forma para todos, o que estaria confundindo até os mais experientes. Além disso, o grupo estaria incomodado com recentes declarações do treinador em que admitiu que alguns nomes não se encaixam na forma de jogar.



Sampaoli deixou o Atlético-MG para acertar um contrato com o Olympique até junho de 2023. Por enquanto, a equipe conquistou três vitórias e uma derrota sob seu comando.