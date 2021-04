Salah comemora seu gol pelo Liverpool AFP

Publicado 10/04/2021 14:42

Após ser derrotado por 7 a 2 no primeiro turno, o Liverpool conquistou uma grande vitória por 2 a 1 diante do Aston Villa, em Anfield. Os Reds começaram perdendo com gol de Watkins, mas Salah empatou e Alexander-Arnold virou a partida com um golaço nos acréscimos.

Na primeira etapa, o Liverpool foi superior, mas Salah desperdiçou muitas chances. Aos quatro minutos, o camisa 11 recebeu passe pela esquerda e colocou Martínez para trabalhar. Logo depois, o egípcio aproveitou erro da defesa do Villa, ficou cara a cara com o goleiro argentino, mas finalizou para fora.



Nos minutos finais da etapa inicial, Watkins, autor do hat-trick no 7 a 2 do primeiro turno, recebeu passe dentro da área, finalizou e a bola passou por baixo do Alisson até o fundo das redes. Firmino chegou a empatar a partida, mas o gol foi anulado com o auxílio do VAR.



No primeiro bom ataque do Liverpool na segunda etapa, Jota recebeu pela esquerda, finalizou cruzado para boa defesa de Martínez e Salah marcou no rebote para empatar o jogo. Aos 17, Watkins encontrou Trezeguet na área dos Reds e finalizou de primeira na trave do goleiro brasileiro.



O Liverpool seguiu pressionando em busca da vitória em Anfield e, aos 45 minutos, Fabinho recebeu cruzamento de Shaqiri e finalizou à queima-roupa para ótima defesa de Martínez. Alexander-Arnold aproveitou o rebote de fora da área e marcou um golaço para virar a partida.