Mbappé foi destaque do PSG AFP

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 15:44

Mesmo de olho no jogo de volta das quartas de final da Champions League, terça-feira (13) contra o Bayern de Munique, o PSG não se poupou no Campeonato Francês. Na perseguição do líder Lille, a equipe parisiense goleou fora de casa o Strasbourg por 4 a 1 e se mantém a três pontos do topo da tabela.

Sem poder poupar todos os titulares para não correr o risco de tropeçar a poucas rodadas do fim, o técnico Mauricio Pochettino não contou com Neymar, que estava suspenso, e só poupou o argentino Di María. E o goleiro Keylor Navas foi susbstitúido no intervalo por causa de dores musulares.



Mbappé foi o nome do jogo. Além do gol que abriu o placar, o atacante ainda deu um passe para Moise Kean fazer o terceiro. Os outros foram de Sarabia e Paredes, com Sahi descontando.

Agora, o PSG volta suas atenções para a Champions League. Na partida de ida, a equipe venceu o Bayern por 3 a 2, fora de casa.