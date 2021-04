Com muitos desfalques, o Bayern teve dificuldade no empate com o modesto Union Berlim, sétimo colocado no Alemão AFP

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 15:58

Munique - Com muitos problemas médicos, o Bayern de Munique, com apenas quatro titulares em ação, empatou em 1 a 1 com o Union Berlim, neste sábado, na Allianz Arena. Musiala marcou o líder, enquanto Ingvartsen descontou para os visitantes no confronto válido pela 28ª rodada da Bundesliga. Com 65 pontos, o Bayern é seguido pelo Red Bull Leipzig, que goleou o Werden Bremen, por 4 a 1, e agora soma 60 pontos.

De olho no decisivo jogo de volta contra o Paris Saint-Germain, terça-feira, na capital francesa, o técnico Hansi Flick poupou a maioria dos titulares. Na derrota para o PSG, no primeiro embate, o atual campeão europeu entrou em campo sem Lewandowski, Davies, Gnabry, Süle, Goretzka e Hernandez, todos machucados. O treinador ainda deixou Sané, Pavard e Alaba no banco. Portanto, Neuer, Boateng, Kimmich e Müller foram os únicos titulares que iniciaram o jogo.

Para aumentar o drama da comissão técnica, o atacante francês Coman foi substituído no intervalo após com suspeita de lesão. Até terça-feira, o departamento médico do Bayern trabalhará como nunca para 'definir' a escalação contra o PSG.