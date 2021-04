O americano Pulisic marcou duas vezes e foi o destaque da goleada do Chelsea sobre o Crystal Palace AFP

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 17:52

Londres - O Chelsea não desperdiçou a oportunidade de volta ao G-4 do Campeonato Inglês ao visitar, neste sábado, o Crystal Palace no Selhurst Park. Em ritmo de treino, os Blues, com três gols marcados no primeiro tempo, confirmaram a fácil goleada por 4 a 1. O americano Pulisic, duas vezes, Havertz e Zouma fizeram os gols da vitória. Benkete descontou para os donos da casa.



Com o resultado, o Chelsea subiu para o quarto lugar, com 54 pontos, superando Liverpool e West Ham, com 52. Com 20 a menos do que o líder Manchester City, o time londrino precisa secar o West Ham, que enfrenta o Leicester, terceiro colocado, neste domingo, para se manter no G-4. O Crystal Palace segue em 13º lugar, com 38 pontos.



Desde o início, o Chelsea impôs um ritmo ofensivo frenético. Kai Havertz abriu o placar aos oito minutos. Aos dez, Pulisic aumentou a vantagem. O zagueiro Kouma consolidou a avassaladora atuação com mais um gol, aos 30.

Benteke diminuiu o prejuízo aos 18 do segundo tempo, mas os donos da casa pareciam ter força para buscar a virada diante de um intenso Chelsea. Aos 33 minutos, Pulisic marcou o segundo dele e sacramentou a goleada por 4 a 1.