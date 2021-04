Presidente do COB, Paulo Wanderley, será um dos poucos dirigentes presentes nos Jogos Olímpicos de Tóquio Miriam Jeske/COB

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 18:40

Rio - A pouco mais de 100 dias para o início das Olimpíadas de Tóquio, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou, neste sábado, o cancelamento de três programas previstos para megaevento esportivo que será sediado no Japão entre 23 de julho e 8 de agosto: Embaixadores, Vivência Olímpica e Família Olímpica. O agravamento da pandemia do novo coronavírus motivou a decisão que deve diminuir a delegação em 100 pessoas.

O corte, no entanto, não abrange o quadro e quantidade de atletas brasileiros garantidos nos Jogos Olímpicos. Os programas Embaixadores e Vivência Olímpica levariam a Tóquio ex-atletas olímpicos e promessas do esporte. Já o Família Olímpica levaria os presidentes das confederações esportivas para acompanharem suas modalidades.



O COB ainda confirmou a redução da presença de diretores da entidade no Japão. Além dos integrantes da Missão, representarão o COB apenas o presidente, Paulo Wanderley, e o CEO, Rogério Sampaio.