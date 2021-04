Hans-Dieter Flick AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 12/04/2021 17:45

Alemanha - Ganhar do Paris Saint-Germain no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, é uma tarefa bem complicada. Mesmo para os gigantes. Mesmo assim, o técnico Hans-Dieter Flick, do Bayern de Munique, esbanja confiança em bater e eliminar o time de Neymar e Mbappé, fora de casa, nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. De qual maneira? Sendo eficiente nas conclusões.



O treinador alemão ainda lamenta as tantas chances desperdiçadas na derrota por 3 a 2 na semana passada, em Munique. Satisfeito com o desempenho do time, quer apenas um pouco mais de capricho na hora de finalizar para seguir vivo na luta pelo bicampeonato da Europa.

"Tivemos muitas oportunidades no jogo de ida, mas não fomos eficientes. Temos que fazer melhor. Sabemos que não será uma tarefa fácil, mas vamos jogar tudo para ganhar. Amanhã (terça-feira) temos que ter certeza de que somos tão eficientes quanto o Paris foi no primeiro jogo", afirmou o treinador. E foi além. "Já conquistamos três títulos nesta temporada. A equipe mostrou uma grande mentalidade. Queremos ir para as semifinais amanhã e ganhar o título da Bundesliga (Campeonato Alemão)".



O artilheiro polonês Robert Lewandowski voltou a correr no campo nesta segunda-feira, porém só deve voltar daqui três jogos. Desfalque de peso por contusão no joelho. Já outros lesionados trabalharam normalmente e devem ir para o jogo - casos de Leon Goretzka, Lucas Hernández, Coman, Boateng e Musiala. Todos estavam com problemas físicos e foram relacionados.



"Lucas Hernández treinou com a equipe e está disponível. Leon também está bem e vai viajar. Boateng e Coman já estavam treinando", enfatizou o treinador. Porém, ele não confirmou qual escalação apostará. "Sempre gostei de fazer quebra-cabeças e sabemos como queremos jogar. Muitas vezes é mais difícil quando você tem mais jogadores disponíveis. Então, quando você tem menos peças no quebra-cabeça, é um pouco mais fácil".



Leroy Sané deve ser o substituto de Lewandowski. Ao menos nos elogios do comandante. "Leroy é um jogador que faz a diferença, com certeza. Ele está muito bem nas últimas semanas e estou muito satisfeito com ele", disse, mostrando seu nível de satisfação com Bayern. "Está sendo absolutamente divertido trabalhar com a equipe nesta temporada".



Sobre os riscos que o Paris Saint-Germain pode oferecer, a atenção dos bávaros devem estar em Mbappé, a quem Flick mais rasga elogios do elenco francês. "Em algum momento ele se tornará o melhor jogador de futebol do mundo, estou absolutamente convencido disso", completou.