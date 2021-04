Galvão Bueno Reprodução de TV

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 19:58

Rio - Após voltar às narrações no último domingo com a transmissão do título do Flamengo em cima do Palmeiras, na Supercopa do Brasil, Galvão Bueno também retornará ao comando do "Bem, Amigos!", no SporTV. Ele já irá ancorar a atração nesta segunda-feira.

Desde o início da pandemia, Galvão, de 70 anos, havia se afastado das narrações e também da apresentação do programa. Durante 14 meses, a atração foi comandada por Cléber Machado, com Galvão participando como comentarista direto de sua casa. Ele também integrou outros programas da casa, como o "Seleção SporTV".

A volta de Galvão Bueno só foi autorizada pela Globo após ele tomar as duas doses da vacina contra a Covid-19. Mesmo imunizado, ele seguiu todos os protocolos de segurança em seu retorno.