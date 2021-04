Revelado pelo Vasco, Alan Kardec faz parte da geração que revelou nomes com Sousa e Alex Teixeira Divulgação/Shenzhen

Shenzhen - Nesta segunda-feira, o Shenzhen FC, da China, anunciou o brasileiro Alan Kardec, de 32 anos, como novo reforço para a temporada que se inicia ainda neste mês. O vínculo do atacante é válido até o fim de 2023. Há quatro anos no país, Alan Kardec começou a escrever sua história no futebol chinês pelo Chongqing Dangdai. Ele deixa o clube como o maior artilheiro da história, com 57 gols em 108 jogos.

No Shenzhen, o brasileiro será comandado novamente pelo técnico Jordi Cruyff, com quem trabalhou no seu ex-clube. Kardec falou sobre a mudança de clube e o novo desafio na carreira. Revelado pelo Vasco, o atacante, que ainda vestiu as camisas de Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo no Brasil, frustrou os planos de quem apostava em sua volta, a exemplo de Hulk, anunciado pelo Atlético-MG, e Miranda e Éder, repatriados pelo São Paulo.

"Primeiramente, gostaria de agradecer por todos esses anos que estive no Chongqing, principalmente à torcida, que sempre me tratou com todo o carinho e respeito. Foi um período de muito aprendizado e evolução, e sou grato por tudo o que vivi no clube, deixando meu nome marcado na história como maior artilheiro do clube e, na última temporada, ajudando a equipe numa campanha muito acima das expectativas. Agora, começo um novo projeto na minha carreira, um desafio de construir uma nova trajetória vitoriosa, e estou muito feliz e motivado por isso. Agradeço ao Shenzhen pela confiança no meu trabalho, ao treinador, Cruyff, com quem já trabalhei e sabe da minha vontade de sempre querer o melhor", afirmou.

A estreia do Shenzhen no Campeonato Chinês é contra o Henan Jianye, no dia 21 de abril.