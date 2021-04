Sem máscara, jogadores do Inter se reuniram em um barco num dia de folga Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 15:15

Rio - Os jogadores Rodrigo Dourado, Heitor e Nonato aproveitaram a folga do final de semana no Internacional e viajaram a Santa Catarina. Sem máscara, o trio se reuniu com outras pessoas para curtir uma das praias de Florianópolis. O episódio gerou revolta de parte dos torcedores do clube gaúcho.

De acordo com informações do ge, os três jogadores viajaram para o local no sábado e retornaram no domingo. Capitão do Inter, Dourado foi visitar o irmão Diego, que mora em Santa Catarina.



O portal entrou em contato com as assessorias de Nonato e Heitor. No entanto, a primeira afirmou que não iria se manifestar e a segunda não havia respondido até a publicação da matéria.



A assessoria de Dourado disse que o jogador estava de folga junto de familiares de outros atletas do Inter com suas respectivas namoradas e esposas. Além de manifestar que o atleta possui relações diárias e semanais com os envolvidos e que todos no local tentaram manter o mínimo de contato com outras pessoas.