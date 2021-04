Flamengo e Vasco duelam pela 34 rodada do Campeonato Brasileiro. Penalti no Bruno Henrique Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 17:45

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) aceitou o pedido feito pelo Flamengo e remarcou o clássico contra o Vasco para a próxima quinta-feira, às 19h, no Maracanã. Antes, o confronto estava previsto para 21h de quarta.

O Flamengo vem tentando o adiamento da partida desde a última semana. A alegação do Rubro-Negro para pedir o adiamento é o fato de ter disputado a Supercopa do Brasil no último domingo, contra o Palmeiras, em Brasília.



O Vasco afirma que não foi consultado sobre a mudança de data. No entanto, confirmou que foi informado sobre a alteração no fim da tarde desta segunda-feira.

