13/04/2021

Rio - O treinador Mauricio Pochettino chegou ao Paris Saint-Germain com desconfiança dos jogadores brasileiros. Ao menos é o que afirma a revista "France Football". O motivo não tem a ver com o fato do comandante ser nascido na Argentina. A má fama do técnico tinha a ver com um relato de um compatriota.

De acordo com a publicação, o atacante Lucas Moura havia dito aos compatriotas que não era possível confiar no técnico argentino. O jogador do Tottenham guarda mágoas do treinador por não ter atuado na final da Champions League contra o Liverpool na temporada 2018/2019.

Lucas Moura havia sido o destaque da classificação do Tottenham para a final da competição. Ele havia feito três gols contra o Ajax, da Holanda, na semifinal. O atacante brasileiro tem boa relação com os jogadores do PSG, já que ele atuou pelo clube francês.



No entanto, a desconfiança acabou e todos os atletas do plantel gostam do método de trabalho de Pochettino. As informações também apontam que o argentino conseguiu criar uma harmonia no elenco que não existia na época em que Thomas Tuchel estava no comando.