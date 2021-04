Matheus Babi Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 11:02 | Atualizado 13/04/2021 11:14

"Foi um caminho difícil até esse momento, com muito trabalho e passando por cima de várias coisas. Agora, é um sentimento de alegria, gratidão. Espero dar muitas alegrias ao Athletico", afirmou.

O jogador, de 23 anos, vai reencontrar Paulo Autuori, ex-treinador do Botafogo, que atualmente é diretor técnico do Athletico-PR. Babi falou sobre a expectativa de voltar a trabalhar com o profissional.

"O Paulo (Autuori) gosta de deixar o atleta bem à vontade. Estou bastante feliz de reencontrar ele aqui. Foi uma pessoa que me ajudou muito no Botafogo e por quem eu tenho uma gratidão", disse.

Para contratar Babi, o Athletico-PR irá desembolsar R$ 9 milhões à vista ao Serra Macaense por 70% dos direitos econômicos. O clube carioca ainda manterá 30% do jogador. Já o Botafogo não manterá nenhum percentual, mas receberá R$ 3 milhões à vista. O jogador chegou ao Botafogo para a disputa do Brasileirão de 2020. Desde então, foram 48 partidas com a camisa alvinegra e 15 gols marcados.