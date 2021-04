Marcos Uchôa Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 12:26

Rio - A experiência de cobrir, sozinho, o primeiro treino do Dream Team de basquete americano na sede dos Jogos Olímpicos de 1992. O repórter Marcos Uchôa tem essa façanha no currículo e conta o episódio no quadro ‘Carta Olímpica’, que estreia nesta quarta-feira, dia 14, no ‘Redação SporTV’. Um atraso imprevisto aliado e um golpe de sorte colocaram Uchôa diante de Michael Jordan, Magic Johnson, Charles Barkley, Larry Bird e Cia., uma das melhores equipes do esporte em todos os tempos.

"O ginásio das disputas de basquete ficava em Badalona, uma cidade próxima de Barcelona. Acabamos chegando atrasados a um treino do Brasil, que já não estava mais por lá, e as portas do ginásio começaram a ser fechadas. Comecei a desconfiar que havia alguma coisa esquisita. Falei para o cinegrafista Daniel Andrade que, a partir daquele momento, só falaria em inglês (e ele não entendia inglês). Esperamos mais um pouquinho e, de repente, quem entra? Aquele grupo de craques incríveis. E só a gente por lá gravando. Daniel começou a gravar, fiz algumas entrevistas e conseguimos fazer uma matéria espetacular, porque era o que todo mundo queria e só a gente conseguiu", relembra Uchôa.

Publicidade

O quadro ‘Carta Olímpica’ estreia no dia em que a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Tóquio chega a exatos 100 dias. Semanalmente, o ‘Redação SporTV’ traz duas crônicas escritas por grandes nomes do jornalismo com histórias curiosas sobre o evento. Durante os Jogos, o SporTV terá quatro canais totalmente dedicados às competições.