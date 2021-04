Mourinho não faz boa temporada pelo Tottenham AFP

Por Lance

Publicado 13/04/2021 17:36

O Tottenham pode substituir José Mourinho por Maurizio Sarri no comando da equipe para a próxima temporada, segundo a 'RAI Sports'. O italiano está no topo da lista dos dirigentes dos Spurs, mas nenhuma proposta oficial foi formalizada.

O treinador português está ameaçado por conta da má campanha do Tottenham na Premier League. O clube ocupa apenas a 7ª colocação e está com seis pontos a menos que o West Ham, em quarto e que está garantindo uma vaga na próxima Champions League. Além disso, os londrinos foram eliminados precocemente na Liga Europa pelo Dínamo Zagreb (CRO).



Sarri está sem clube desde que deixou a Juventus no final da última temporada para a chegada de Andrea Pirlo. O veterano, que já treinou o Chelsea na Inglaterra e conquistou um título de Europa League com os Blues, também é especulado no Napoli.