Renan, de 60 anos, está com sintomas leves da covid-19 e iniciou a quarentena em casa na quinta-feira Wander Roberto/Inovafoto/CBV

Publicado 13/04/2021 16:35

Rio - A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) confirmou nesta terça-feira o diagnóstico positivo para o novo coronavírus do comandante da seleção masculina, Renan dal Zotto. O treinador, de 60 anos, está com sintomas leves e iniciou o período de isolamento em casa na quinta-feira passada. O resultado do teste foi confirmado nesta terça-feira.

Integrante da 'Geração de Prata', nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, Renan já recebeu a primeira dose da vacina, o que, de acordo com especialistas, não garante total imunização, mas impede que as pessoas desenvolvam sintomas graves da doença que já fez mais de 350 mil vítimas fatais no Brasil.

Renan não é o único caso de covid-19 na CBV. O vice-presidente da entidade Radamés Lattari, de 63 anos, testou positivo e está internado desde sexta-feira. Técnico da seleção brasileira masculina entre 1997 e 2000, foi encaminhado à UTI na segunda-feira, mas não está intubado, de acordo com as informações da CBV.



Foi u suficiente para a entidade ligar o sinal de alerta em aumentar a rigidez do protocolo de higiene, distanciamento e testagem de todos os 'hóspedes' que estão na bolha no CT da CBV, em Saquarema, para as finais da Superliga Masculina, entre Taubaté e Minas. Jogadores, comissões técnicas, dirigentes e equipes de apoio tiveram que se submeter a novo procedimento. Todos os testes foram negativos.