Lewis Hamilton é identificado com o Brasil Reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 18:44

No pior momento da pandemia de covid-19 no Brasil, com recordes quase diários de morte ou de média móvel, o heptacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton mostrou preocupação com os números. Identificado com os torcedores brasileiros e com o país, o piloto inglês escreveu uma mensagem de apoio. Ele também se dirigiu à Índia, que agora é o segundo lugar com mais casos da doença no mundo.

"Estou tão triste em saber que o Brasil está sofrendo tanto com essa pandemia. Meus pensamentos e orações estão com os brasileiros e suas famílias nesse momento de sofrimento. A todos na Índia, eu sei que vocês também estão passando dificuldades com essa pandemia. Minhas orações são para todos vocês", escreveu.



Publicidade

Hamilton contraiu a covid-19 no fim de 2020 e perdeu o GP de Sakhir, no Bahrein, quando já havia conquistado o heptacampeonato. O piloto inglês revelou que perdeu quatro quilos no período em que esteve doente.

Já o Brasil registrou 3.808 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou nesta terça-feira (13) 358.425 óbitos acumulados desde o início da pandemia.