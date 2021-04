Walter encerrou a segunda passagem pelo Vitória com apenas dois meses de trabalho Pietro Carpi/Vitória

Salvador - Uma passagem relâmpago. Assim pode ser definido o fim da relação de trabalho de Walter com o Vitória após apenas dois meses. Ex-Fluminense, o atacante, de 31 anos, não entrou em detalhes, mas, via redes sociais, alegou motivos pessoais para encerrar o vínculo com o clube baiano, nesta terça-feira. Em nota o Rubro-Negro oficializou o destrato.

"O Esporte Clube Vitória informou, no início da tarde desta terça-feira (13), que em comum acordo, rescindiu amigavelmente o contrato de trabalho com o atacante Walter. A decisão foi iniciativa do próprio jogador. O clube agradece ao atleta o profissionalismo no período do contrato e deseja sorte na sequência da carreira", diz a nota do Vitória.



Revelado pelo Internacional, Walter foi vendido para o Porto, de Portugal, aos 20 anos. Na volta ao Brasil, se destacou com as camisas de Goiás e Fluminense, mas o noticiário sobre as boas atuações e gols marcados sempre dividiu espaço com a briga contra a balança.

Em Salvador, iniciou mais um programa especial de treinos físicos e dieta para perder peso. Mas, na volta ao Vitória, Walter não emplacou como titular se despede sem marcar nem um gol sequer em quatro jogos, sendo dois como titular.

"Neste momento, preciso resolver algumas questões pessoais e preciso de um tempo para o meu lado pessoal. Agradeço a todos os envolvidos no processo e reitero o meu carinho e gratidão, também, pela torcida Rubro-Negra, que sempre me apoiou e esteve ao meu lado", postou.