Por O Dia

Publicado 14/04/2021 09:57

Rio - Maiores torcidas do Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco podem fazer nesta quinta-feira, às 19 horas, no Maracanã, o único confronto das duas equipes em 2021. A partida válida pela 9ª rodada da Taça Guanabara é bastante importante para os dois clubes na temporada, mas por motivos diferentes. A partida vai contar com um minuto de silêncio em homenagem ao jornalista Aloy Jupiara, que ocupava o cargo de editor-chefe do Jornal O Dia, morto na última segunda-feira.

Classificado para a semifinal do Carioca, o Flamengo faz contra o seu maior rival, provavelmente o seu último jogo com a equipe principal antes da estreia na Libertadores, que acontecerá contra o Vélez, na Argentina, no próximo dia 20.

Enquanto isso, o Vasco joga suas últimas esperanças de classificação no Campeonato Carioca. Para seguir com chances de avançar para a semifinal, a equipe de São Januário não pode perder para o seu maior rival. A campanha irregular no começo da competição acabou deixando o Cruzmaltino distante do G-4.

Após conquistar a Supercopa do Brasil, Rogério Ceni deve manter a escalação que iniciou o jogo contra o Palmeiras. O Flamengo deverá ir para campo com: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Willian Arão e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

O Cruzmaltino também deverá ser escalado no clássico com a sua força máxima, a exceção de Vanderlei, que ainda não irá estrear. Cabo deve por em campo a equipe com: Lucão, Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Galarza e Marquinhos Gabriel; Morato, Gabriel Pec e Germán Cano.

A partida pode ser a única entre os rivais na temporada, porque caso o Vasco corre risco de eliminação no Carioca. Com o Cruzmaltino está na Série B, além do Estadual, a outra possibilidade de um confronto seria pela Copa do Brasil.