15/04/2021

Rio - Com Abel Hernández de saída para o Fluminense, o Internacional deverá buscar a contratação de mais um atacante. De acordo com informações da Rádio Grenal, o Colorado está observando a possibilidade de trazer Henrique Dourado, de 31 anos, que atualmente atua pelo Henan Jianye, da China.

De acordo com informações da rádio, o Ceifador está insatisfeito no futebol chinês e vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. O Henan Jianye, clube de Henrique Dourado, estaria disposto a negociar o atleta e aguarda uma oferta do Colorado.



Henrique Dourado defendeu no futebol brasileiro grandes clubes como Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Flamengo. Seu melhor momento foi pelo Tricolor em 2017. O Ceifador foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e do futebol nacional na temporada marcando 32 gols.

