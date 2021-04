Casagrande Reprodução Internet

Publicado 17/04/2021 14:45

Rio - Ex-apresentador da Globo, Ivan Moré revelou que não possui mais contato com Walter Casagrande. O afastamento aconteceu porque o comentarista cometeu uma gafe durante o 'Globo Esporte', em 2017, e o momento virou motivo de piada nas redes sociais. No entanto, o apresentador explicou os bastidores da situação, e garantiu que não quis prejudicar Casagrande.

"Tinha um quadro que chamava ‘Fala, Casão!”, e ele respondia perguntas. Muitas vezes, as perguntas que vinham da rua não eram boas. A gente deixava pro produtor duas ou três perguntas e ele não sabia previamente. E eu fiz essa: ‘De 0 a 10, qual a chance do Corinthians perder o título?’. E o Casão respondeu. O problema foi lidar com ele nos bastidores, o que ninguém sabe, porque ele se ofendeu e abandonou o quadro depois disso. O Casa não conversa mais comigo depois disso. Nós sempre vivemos entre tapas e beijos. Ele tem uma personalidade forte, mas um coração muito bom", declarou.



Ivan Moré também contou como a situação foi resolvida. No mesmo programa, Casagrande chegou a brincar e afirmou que faria aulas particulares de matemática. No entanto, o ex-jogador continuou magoado.

"Para dar uma volta numa gafe, às vezes você tem que rir de si mesmo. Depois disso, ele falou que não faria mais o programa. Eu segurei o riso na hora, e o cinegrafista chorando de rir e a redação também. Fui ligar para ele e disse: ‘você é um um p… de um traíra e eu não converso mais com você e não faço mais o programa’. Depois falou que ele estava pensando em se aposentar porque tem um mundo de pessoas perfeitas que não podem errar, e ele não se propôs a rir de si próprio. Na véspera do programa (da outra semana), eu disse que tinha uma saída, e ele disse que não iria participar. Ele entrou e eu disse que ele estava fazendo aula de matemática. Ele sempre foi meu amigo", completou.



